Нидерланды – Англия: прогноз Александра Елагина на полуфинальный матч Лиги наций

Известный телекомментатор Александр Елагин дал прогноз на полуфинальный матч Лиги наций сезона-2018/19 Нидерланды – Англия.

Ставка: тотал больше 2,5 за 2.03.

«Интересно, что в XXI веке команды встречались 6 раз. Все матчи были товарищескими. Голландцы выиграли три раза, причём все три раза в Лондоне. Англичане праздновали победу только раз, но зато совсем недавно — 23 марта 2018 года, когда готовились к финальному турниру чемпионата мира. И четырежды команды играли вничью.



Сейчас же статус у игры иной, ведь матч официальный. Оба тренера, Рональд Куман и Гарет Саутгейт, обнародовали предварительный список из 27 игроков, который должен сократиться до 23. Дебютантов ни в одной из этих сборных нет, даже в расширенном списке. Только проверенные футболисты, сыгравшие за сборные хотя бы один раз.



Обе сборные — это настоящий сплав молодости и опыта. Скорее всего, мне кажется, игра будет носить открытый характер. Хоть турнир и официальный, но все же это не чемпионат мира и не чемпионат Европы.



Англия и Голландия в 2019 году провели всего по два матча в рамках отбора Евро-2020. Британцы оба матча выиграли с общим счётом 10:1. А вот голландцы в одном матче победили Белоруссию 4:0, а Германии проиграли со счётом 2:3. Я думаю, что в предстоящем матче Нидерланды — Англия надёжнее всего поставить на голы. Тотал больше 2,5».