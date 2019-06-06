Нидерланды – Англия: прогноз Александра Шмурнова на полуфинал Лиги наций

Известный телекомментатор Александр Шмурнов дал прогноз на полуфинальный матч Лиги наций сезона-2018/19 Нидерланды – Англия.

Ставка: как минимум 3 гола в матче за 2.03.

«Сборная Англии сегодня нуждается в более мощном статусе. Это лёгкая молодёжная команда, об этом мы говорим на протяжении нескольких сезонов. За это время некоторые игроки карьеры закончили, а они до сих пор лёгкие и перспективные. Молодёжь, которая уже выросла, по-прежнему играет с молодецкой удалью.



Но мне кажется, что у Англии мало шансов. Даже эмоционально. Возьмите Кейна и Дели Алли против ван Дейка и Вейналдума. Это своеобразное повторение финала Лиги чемпионов. Но Голландия не может выиграть никакой матч без проблем, готов предсказать их победу, но не верю, что Нидерланды не пропустят. Полагаю, что та структура, которая есть у голландцев, не позволяет играть на ноль. То, что у них поставлена игра с переходом в атаку, — это правда. Но на ноль они играть не умеют, и немцы недавно это доказали. Я ставлю тотал голов больше 2,5 за отличный коэффициент исходя из того, что матч не получится закрытым. Это будет футбол, где многие будут веселиться!».