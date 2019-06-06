Нидерланды — Англия: прогноз Алексея Андронова на матч 1/2 финала Лиги наций

Популярный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Нидерланды — Англия в полуфинале Лиги наций. Встреча состоится сегодня, 6 июня, на стадионе «Афонсу Энрикеш» в Гимарайнше.

Ставка: победа Нидерландов с форой (0) за 1.96.

«Главный вопрос остаётся прежним: как относиться к этому турниру, ведь мы не понимаем, как к нему относятся сборные. Швейцария пыталась бравировать, их тренер рассказывал, что они фавориты. Но в итоге всё получилось совсем не так.



Мне кажется, Рональд Куман, тренер сборной Нидерландов, постарается закрепить то, чего он добился в групповом турнире. Этого вообще никто не ожидал, что из группы, где, на всякий случай, были два последних чемпиона мира, Франция и Германия, выйдут голландцы. Мне кажется, Нидерланды точно не будут играть спустя рукава. Есть хорошие шансы выиграть.



В качестве ставки выбираю вариант «победа Нидерландов с форой (0)» и коэффициентом 1.96. Матч очень сложно предсказуемый, как и любой матч этого нового турнира, который мы не до конца понимаем. Но голландцы за 1.96 — неплохая ставка», — сказал Андронов.