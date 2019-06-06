Нидерланды – Англия: прогноз Юрий Розанова на матч 1/2 финала Лиги наций

Известный комментатор Юрий Розанов дал прогноз на полуфинальный матч Лиги наций Нидерланды – Англия. Встреча пройдет в среду, 6 июня, в Гимарайнше.

Ставки: победа сборной Англии с нулевой форой за 1.74, Англия забьет свой первый гол в первом тайме за 2.02.

«Я готов признаться, что спад голландцев считал более длинным. Но все равно думаю, что поколение англичан более сильное. Считаю, что гости непременно забьют (вернее всего прямо до перерыва). И при этом почти наверняка не проиграют. Аккуратная фора «нолик» думаю, то, что надо. С букмекерами соглашусь: Англия чуть, но фаворит».

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