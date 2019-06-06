Нидерланды – Англия: прогноз «Чемпионата» на полуфинал Лиги наций

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на полуфинальный матч Лиги наций Нидерланды – Англия, который состоится сегодня, 6 июня, и начнётся в 21:45 мск.

Ставка: индивидуальный тотал Нидерландов больше 1 за 1.75.

«У Рональда Кумана фантастическая центральная ось. Ван Дейк и де Лигт в обороне, де Йонг и Вейналдум в полузащите явно не позволят британцам спокойно заниматься розыгрышем мяча. Кейн ещё набирает форму, а все остальные форварды англичан проявляют свои лучшие качества на свободном пространстве или на флангах.

У Нидерландов в линии нападения могут появиться вингеры во главе с Депаем. Пройти через центр обеим командам гораздо сложнее, нежели по краям, а главное – опаснее. «Три льва» и «оранжевые» превосходно действуют на контратаках, а цена ошибки слишком велика. Да, Лига наций УЕФА пока ещё пользуется серьёзным авторитетом, но стать первым победителем турнира и вписать свои имена в историю захочет любая команда.

На наш взгляд, главным тренерам придётся сместить акцент на фланги, поэтому за 1.79 проверим тотал угловых больше 10 с возможностью возврата. У Англии множество креативных исполнителей в передней линии, использующих дриблинг и прострелы, а по краям обороны у «трёх львов» есть, например, Чилвел и Уокер с потрясающими кроссами. Нидерланды также не будут брезговать корнерами, так как любое подключение на стандартах де Лигта и ван Дейка способно изменить ход встречи.

Ещё одним неплохим предложением с минимум риска выглядит индивидуальный тотал Нидерландов больше 1 за 1.75. Последний раз «оранжевые» не поражали ворота противника в товарищеском матче как раз с англичанами. С тех пор коллектив Рональда Кумана забивает на постоянной основе на протяжении 11 поединков, а многие футболисты продолжают расти и прогрессировать. У Англии в заявке солиднее исполнители, но можно ли это считать преимуществом в июне?»