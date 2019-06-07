Р. Федерер — Р. Надаль: прогноз Анны Чакветадзе на полуфинал «Ролан Гаррос»

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Роджер Федерер — Рафаэль Надаль в полуфинале турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос», проходящего в Париже. Поединок состоится сегодня, 7 июня.

Ставка: Федерер выиграет хотя бы один сет за 1.85

«Ролан Гаррос» в самом разгаре – полуфинал, сыграют два ярких теннисиста Роджер Федерер и Рафаэль Надаль.



Понятно, что огромный фаворит Рафа, он прекрасно понимает, как обыгрывать Роджера на грунте, будет вращать левой рукой, но суть не в этом. Суть в том, что Роджер удивляет. Он часто выходит к сетке, прессингует – в таком стиле он обыграл Стэна Вавринку. Есть мнение, что Роджеру удастся выиграть хотя бы сет в противостоянии с испанцем.



Конечно, должно повезти, и многое будет зависеть от Рафаэля Надаля, но если Роджер сыграет активно, будет выходить вперед, резать и не давать плоских ударов Рафе, а будет всё время менять ритм, то вполне возможно, что он сможет хотя бы одну партию выиграть", — сказала Чакветадзе.