Федерер — Надаль: прогноз Александра Шмурнова на полуфинал «Ролан Гаррос»

Известный комментатор Александр Шмурнов дал прогноз на матч Роджер Федерер — Рафаэль Надаль в полуфинале турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос», проходящего в Париже. Поединок состоится сегодня, 7 июня.
Ставка: тотал сетов больше 3,5 за 2.15.
«Я очень долго ждал очередного противостояние великих Роджера Федерера и Рафаэля Надаля. Помните, как они в последний раз встречались? Дело было на турнире в Мельбурне. Тогда оба спортсмена выдали потрясающий матч, ставший украшением последних лет. И вот они снова встречаются друг с другом.
В этот раз серьёзной рубки может не получиться. В данный момент преимущество Надаля в мощности и текущей форме очевидно. Тем более встреча пройдёт на грунтовом покрытии. Думаю, не стоит напоминать, что Рафаэль является настоящим грунтовым королём и лучшим теннисистом по выступлениям на этом покрытии в истории. Рафа прекрасно чувствует себя на парижских кортах «Ролан Гаррос».
Тем не менее и у Федерера есть свои преимущества. Рафа ещё не испытывал мощного давления со стороны соперников на текущем турнире. Роджер же в предыдущем круге в сложной борьбе одолел Станисласа Вавринку. Федерер показал, что не имеет несколько планов на игру и точно не сдаётся, если что-либо пошло не так, как он задумывал.
Мне кажется, что Федерер вполне способен взять хотя бы один сет в этом противостоянии. Во-первых, Роджер знает, как играть против топового Надаля. Во-вторых, такой матч просто не может получиться скучным и быстрым. Поэтому ставлю на тотал сетов больше 3,5», — сказал Шмурнов.
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