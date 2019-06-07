Украина — Сербия: прогноз Дениса Казанского на матч квалификации Евро-2020

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Украина — Сербия в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча начнётся 7 июня в 21:45 мск.
Ставка: победа Украины и тотал меньше 2,5 за 3.90.
«У сербов довольно серьёзные проблемы с составом. Не будет Неманьи Матича, Сергея Милинкович-Савича, Марко Груича. Это, конечно, сулит трудности Сербии в игре с Украиной. Тем более сербы неудачно выступают против украинцев: 4 поражения в 4 матчах.
Эти команды, как правило, играют низы друг с другом. Если посмотреть выступления этих сборных в Лиге наций УЕФА и в отборочном турнире чемпионата Европы — 2020, ситуация аналогичная.
В общем, встречаются две низовые команды, и вряд ли от них стоит ждать какого-то феноменального футбола. Моя ставка: П1 и ТМ (2,5)».
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