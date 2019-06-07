Украина – Сербия: прогноз Жорди Гратакоса на матч квалификации Евро-2020

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч квалификации Евро-2020 Украина – Сербия. Встреча пройдёт сегодня, 7 июня, во Львове.

Ставка: обе забьют за 2.15.

«За сборной Украины сейчас очень интересно наблюдать. К лидерам Евгению Коноплянке и Андрею Ярмоленко подтянулись более молодые игроки – прекрасно проведший сезон в «Манчестер Сити» Зинченко, Руслан Малиновский из «Генка», молодой полузащитник киевского «Динамо» Цыганков. В этой команде очень много талантов.



Коноплянка должен выйти на новый уровень, и мне кажется, что предстоящий Евро – большой шанс для него наконец полностью раскрыть свой потенциал.



Но Украине противостоит сборная Сербии, с которой всегда очень тяжело играть. Это сплочённая команда, всегда действующая коллективно, хотя у неё, конечно, тоже есть яркие индивидуальности – к примеру, подписавший контракт с мадридским «Реалом» Йович.



Это матч приблизительно равных команд, и считаю, наиболее вероятный исход этой встречи – ничья. Учитывая талант атакующих игроков обеих команд, ставлю на то, что команды забьют хотя бы один гол», — сказал Гратакос.