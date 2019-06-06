«Бостон» — «Сент-Луис»: прогноз «Чемпионата» на 5-й матч финала Кубка Стэнли

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на пятый матч финала Кубка Стэнли «Бостон Брюинз» — «Сент-Луис Блюз». Встреча состоится завтра, 7 июня, начало — в 3:00 мск.

Ставка: ТБ 3,5 броска Тарасенко за 1.76

«Теперь у аутсайдера есть реальный шанс поставить грозного оппонента на край пропасти. «Медведи» рискуют остаться без Здено Хары, который и в 42 года остаётся ключевым исполнителем. Гигантский словак исправно проводил на льду по 20–25 минут, пил кровь у Владимира Тарасенко и время от времени набирал очки. Если он не сыграет, хозяевам будет туго.

В четвёртом матче они многое позволили «музыкантам» на добивании и пятаке, а без опытнейшего защитника забирать отскоки станет ещё тяжелее. До официальных новостей о статусе Хары ставки на результат опасны. «Брюинз», разумеется, будут фаворитом, но без Здено 2.34 на победу «Блюз» с учётом ОТ станут валуем. Лучше проверим ТБ 3,5 броска Тарасенко за 1.76.

Владимир много тревожит Раска, а возможное отсутствие словака рискует добавить ему свободы. Можно даже взять гол Тарасенко за 2.50, он сейчас в отличной форме. Возьмём также ТБ 0,5 броска Маршана за 1.70. Опытный форвард не забивает на протяжении трёх встреч, но в нынешнем плей-офф наносит в среднем три броска за игру и много выходит в большинстве. Давать такой коэффициент на один бросок важнейшего исполнителя группы атаки по меньшей мере странно.

Стоит рассмотреть также ТБ 5 шайбы за 1.85. Лишь одна игра из четырёх получилась низовой (2:3 ОТ во втором матче), в целом хоккей трудно назвать закрытым — моментов оппоненты создают достаточно, а вратари тащат не всегда. Вариант попроще — гол в каждом периоде за 1.70».