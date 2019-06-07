Роджер Федерер — Рафаэль Надаль: прогноз «Чемпионата» на матч «Ролан Гаррос»

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч полуфинала «Ролан Гаррос» Роджер Федерер — Рафаэль Надаль.

Ставка: тотал больше 32,5 гейма за 1.87.

«Впервые с 2012 года Федерер вышел в полуфинал «Ролан Гаррос». Теперь играть предстоит с Надалем, который до сих пор не провёл на турнире ни одной по-настоящему плотной встречи. Был проигранный сет в матче с Гоффеном, но в трёх других партиях бельгиец в сумме взял лишь семь геймов.

В четвертьфинале Рафа разнёс наевшегося Кея Нисикори (6:1, 6:1, 6:3). Японец провёл две пятисетовые битвы подряд и, грубо говоря, просто отбывал номер. Испанский теннисист выиграл на одной ноге, сэкономил силы, но вновь не встретил достойного сопротивления. Есть подозрение, что Роджер его обеспечит.

О победе речи, пожалуй не идёт: по личным встречам на глине Надаль впереди 13-2, причём оба поражения случились не на «Ролан Гаррос», а в Гамбурге и Мадриде. И было это в прошлом десятилетии. На кортах «Ролан Гаррос» все пять матчей остались за Королём грунта. А вот подарить Рафаэлю конкурентную игру и заставить его выдать больше привычных 70-80% Маэстро способен.

Физическая форма в порядке, да и шесть предыдущих поединков остались за швейцарцем. Правда, все они состоялись на харде. Приём на месте, подача идёт — повторения безвольной игры Нисикори мы не ждём. Возьмём тотал больше 32,5 гейма за 1.87. Варианты посмелее — «победа Надаля + ТБ 33,5 гейма» за 2.35, тотал больше 3,5 сета за 2.07 или даже «победа Надаля в четырёх сетах» за 3.74".