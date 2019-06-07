Украина — Сербия: прогноз Егора Титова на матч квалификации Евро-2020

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Украина — Сербия в квалификации Евро-2020. Встреча состоится сегодня, 7 июня, на стадионе «Арена Львов» во Львове.

Ставка: тотал меньше 1,5 мяча за 2.45.

«Украина по результату хорошо начала отборочный цикл, в копилке уже 4 очка. И это хорошо, учитывая, что уже сыграли в Португалии. Но по игре не всё было так уж здорово. С Португалией откровенно повезло. С Люксембургом на выезде выстрадали победу 2:1.



Сербы один матч пока провели, но взяли очко в Португалии (1:1). До этого они ещё не проиграли на выезде Германии в товарищеском матче. Умеет эта команда защищаться, но при этом у неё очень быстрая атака во главе с Йовичем, перешедшим в «Реал», и Тадичем. Давать свободу этим ребятам нельзя.



Вообще, матчи между этими сборными всегда протекают очень осторожно. Никто не позволяет себе рисковать. Ни разу ещё не было матча, чтобы забивали обе команды. Думаю, и сейчас будет такой же вариант. Сербы на выезде не раскроются. Их по таблице ничья может устроить. Украина редко с первых минут играет на победу. Команда не очень результативная. В Лиге наций оба домашних матча выиграли 1:0 — у Словакии и Чехии.



Думаю, что вообще сыграют 0:0. Но подстрахуюсь и сыграю «тотал меньше 1,5 мяча».