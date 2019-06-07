ЦСКА — «Химки»: прогноз Владимира Гомельского на 2-й матч финала Единой лиги ВТБ

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на 2-й матч финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ ЦСКА — «Химки».
Ставки: победа ЦСКА с преимуществом более 9 очков за 1.55, ТБ 167,5 очка за 1.87.
«В первом матче «Химки» уступили инициативу ЦСКА ещё в первой четверти. К большому перерыву преимущество ЦСКА уже было +20. Несмотря на погоню в третьей четверти, когда гости сократили разницу в счёте до 10 очков, «армейцы» спокойно довели матч до победы. Лишь один игровой отрезок защита „Химок“ сумела создать трудности для нападения армейцев.
Отмечу, что ЦСКА непривычно много очков набрал в быстрых прорывах и раннем нападении. Тренер «Химок» Римас Куртинайтис обращал внимание своих игроков на то, что они не страхуют быстрые прорывы. Но походу матча устранить этот недостаток химчане не сумели. В итоге в заключительной четверти команды доигрывали матч".
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