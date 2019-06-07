«Голден Стэйт» — «Торонто»: прогноз «Чемпионата» на четвёртый матч финала НБА

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на четвёртый матч финала плей-офф НБА «Голден Стэйт Уорриорз» — «Торонто Рэпторс», который состоится 8 июня мск.

Ставка: индивидуальный тотал «Рэпторс» больше 105,5 очка за 1.9



«Ник Нёрс и его тренерский штаб прекрасно осознаёт цену ближайшего матча. Как бы не сопротивлялись «Уорриорз» общий уровень баскетболистов «Рэпторс», опыт и мастерство позволят канадцам на определённых отрезках атаковать с приличным процентом и использовать слабости «Голден Стэйт» в обороне.

Томпсон будет играть с ограничением по времени, Дюранта и Луни мы не увидим на паркете, а ведь каждый из этой троицы потрясающе отрабатывает на своей половине. Карри старается, но на одном желании далеко не уехать, Казинс пока выдал только один качественный матч, Игуодала не может бегать даже 35 минут, а Кук, Богут и всякие Жеребки в обороне не соответствуют уровню финала НБА.

Тотал «Торонто» установлен на скромной отметке 105,5 очка, и мы обязательно проверим верх. По ходу данной серии «Рэпторс» набрали 118, 104 и 123 балла. Единственный провал случился, когда канадцы начали третью четверть со счёта 0-18, а в двух других случаях выбранный нами рубеж уверенно покорялся.

Без оптимального состава «Уорриорз» оказываются неспособными держать высокий уровень в обороне на протяжении хотя бы одной четверти. Да, порой «Голден Стэйт» выдаёт классные отрезки, когда на 5-6 минут не позволяет канадцам абсолютно ничего, но затем интенсивность падает, и «Рэпторс» добирают своё за счёт перевеса отдельных исполнителей.

В теории «Торонто» может выдать что-то вроде 5 из 30 с дальней дистанции, но вероятность подобного развития событий крайне мала. У «Рэпторс» сбалансированный состав, и каждый раз находится парочка исполнителей, готовая поддержать Кавая, который своё дело выполняет с завидной стабильностью".