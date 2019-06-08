Россия — Сан-Марино: прогноз Нобеля Арустамяна на матч квалификации Евро-2020

Футбольный комментатор и спортивный журналист Нобель Арустамян дал прогноз на матч отбора на Евро-2020 Россия — Сан-Марино.

Ставка: победа России с форой «–4,5» за 1.55

«Я комментировал матч Сан-Марино — Кипр, и мне всё понятно. Киприоты выиграли — 5:0. Сан-Марино — это очень слабая команда, она будет пропускать очень много. Наша команда должна обыгрывать санмаринцев, причем очень крупно. Тут даже не о чем рассуждать.



Единственный вопрос в том, сколько же голов забьёт Россия. Так как матч в Саранске, а не в Москве, то будет много болельщиков и будет мотивация у команды их порадовать. Поэтому я думаю, что россияне забьют четыре или пять мячей. Поставлю тут на фору «–4,5».