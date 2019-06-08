Россия — Сан-Марино: прогноз Георгия Черданцева на матч квалификации Евро-2020

Известный комментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч квалификации Евро-2020 Россия — Сан-Марино. Встреча пройдёт сегодня, 8 июня.

Ставки: ТБ 1,5 мяча в каждом тайме за 1.58, гол Антона Миранчука за 1.81

«Думаю, можно смело брать большой тотал России и победу с форой. Сан-Марино — одна из слабейших команд Европы. По сути, сборная небольшого населённого пункта. Иногда Сан-Марино пропускает и 7, и 8. В Саранске будет полный стадион, так что при поддержке болельщиков — да и при Черчесове, который настраивает команду так, что играет она всегда с удовольствием, — должно быть много забитых мячей. В одни ворота — сборной Сан-Марино. Тем более все наши атакующие игроки — особенно Дзюба — в отличной форме».