Россия — Сан-Марино: прогноз Юрия Розанова на матч квалификации Евро-2020
Известный комментатор Юрий Розанов дал прогноз на матч квалификации Евро-2020 Россия — Сан-Марино. Встреча пройдёт сегодня, 8 июня.
Ставки: победа сборной России с форой «–2» в первом тайме за 1.69, победа сборной России с форой «–5» за 1.80
«Сборная Сан-Марино слишком слаба, это не вызывает вопросов. А Россия давно не играла. Если эксперименты с составами не будут чрезмерными (а ведь вполне и могут), думаю, Россия без труда пробьет и «–2» до перерыва, и итоговые «–5». В крайнем случае тут будет расход. Проиграть такую ставку очень трудно, как мне кажется».
Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК»
- 8 июня 2019
-
13:20
-
13:00
-
12:40
-
12:00
-
11:20
-
10:40
-
10:00
-
09:20
-
09:00
-
08:40
-
08:00
- 7 июня 2019
-
20:20
-
19:30
-
18:45
-
18:00
-
17:10
-
16:20
-
15:44
-
15:30
-
14:45
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
11:45
-
11:00
-
10:15
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 6 июня 2019
-
20:20
-
19:30
-
18:40
-
17:50
Партнерский контент