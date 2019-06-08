Россия — Сан-Марино: прогноз Юрия Розанова на матч квалификации Евро-2020

Известный комментатор Юрий Розанов дал прогноз на матч квалификации Евро-2020 Россия — Сан-Марино. Встреча пройдёт сегодня, 8 июня.

Ставки: победа сборной России с форой «–2» в первом тайме за 1.69, победа сборной России с форой «–5» за 1.80

«Сборная Сан-Марино слишком слаба, это не вызывает вопросов. А Россия давно не играла. Если эксперименты с составами не будут чрезмерными (а ведь вполне и могут), думаю, Россия без труда пробьет и «–2» до перерыва, и итоговые «–5». В крайнем случае тут будет расход. Проиграть такую ставку очень трудно, как мне кажется».

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