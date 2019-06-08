Беларусь — Германия: прогноз Алексея Андронова на матч квалификации Евро-2020

Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч Беларусь — Германия в рамках отбора к Евро-2020.
Ставка: победа Германии с форой (-2) за 2.05
«Матч Беларуси и Германии, наверное, не относится к категории центральных, но игра ожидается достаточно любопытная, потому что всё, что происходит со сборной Германией в последний год, вызывает большой интерес. Сейчас команда будет без Йоахима Лёва, без своего главного тренера. Это серьёзная потеря, но таких потерь у немцев за последнее время было очень много.
Мне кажется, что они должны сплотиться и показать, что футбольная Германия является действительно реальной величиной. Белорусская команда может быть упрямой, но по качеству здесь никаких вариантов нет.
Я собираюсь посетить этот матч, который пройдет 8 июня, и верю, что Германия добьётся уверенной победы. Лучший вариант ставки — победа Германии с форой (–2) с расходом и коэффициентом 2,05. Скорее всего, атакующие игроки немецкой сборной должны воспринимать этот матч как вызов для себя и возможность показать какой-то новый футбол, а к новому футболу Германия идёт. Об этом говорит отказ даже от трёх звезд мюнхенской «Баварии».
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