Россия — Сан-Марино: прогноз Ильи Казакова на матч квалификации Евро-2020

Известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 3-го тура квалификации Евро-2020 Россия — Сан-Марино.

Ставка: счет 5:0 в пользу сборной России за 6.75, победа России в 1-м тайме и матче за 1.25.

«По мне, это самый лёгкий для прогноза матч. Нет сомнений в крупной и сухой победе национальной сборной России. Попробую поставить на счет 5:0 в пользу команды Станислава Черчесова. Добыта она будет суммарно двумя выигранными таймами. Уверен, что Сан-Марино не забьёт. Весь вопрос — в итоговом счете. Мне кажется, это самая интересная и рискованная ставка».

Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК»