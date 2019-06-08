Россия — Сан-Марино: прогноз Ильи Казакова на матч квалификации Евро-2020
Известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 3-го тура квалификации Евро-2020 Россия — Сан-Марино.
Ставка: счет 5:0 в пользу сборной России за 6.75, победа России в 1-м тайме и матче за 1.25.
«По мне, это самый лёгкий для прогноза матч. Нет сомнений в крупной и сухой победе национальной сборной России. Попробую поставить на счет 5:0 в пользу команды Станислава Черчесова. Добыта она будет суммарно двумя выигранными таймами. Уверен, что Сан-Марино не забьёт. Весь вопрос — в итоговом счете. Мне кажется, это самая интересная и рискованная ставка».
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