Россия — Сан-Марино: прогноз Дениса Казанского на матч квалификации Евро-2020

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Россия — Сан-Марино в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча состоится в Саранске 8 июня и начнётся в 19:00 мск.

Ставка: индивидуальный тотал России больше 5,5 за 2.02

«Здесь никаких проблем у российской сборной не может быть в принципе. Команда Черчесова, наверное, сейчас не в состоянии на равных биться с такими соперниками, как Бельгия, но оба домашних матча с Сан-Марино и Кипром обязана выигрывать. Сложно представить, что у Сан-Марино получится забить хотя бы один мяч в ворота россиян. Колоссальный перевес в классе одной команды над другой, как мне представляется, выльется в разгромную победу. Моя ставка тут — ИТБ1 (5,5)».