Россия — Сан-Марино: прогноз Виктора Гусева на матч квалификации Евро-2020

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч квалификации Евро-2020 Россия — Сан-Марино. Встреча пройдёт сегодня, 8 июня.

Ставка: победа сборной России со счётом 6:0 за 6.00

«Мы говорим, что уровень сборных в Европе постепенно выравнивается и уже нет слабых соперников. Это верно. И касается всех или почти всех. Но к команде Сан-Марино это не имеет никакого отношения. Команда Сан-Марино — самая слабая в рейтинге сборных УЕФА. Так как же делать прогноз на такой матч? Наверное, стоит предположить, сколько мячей сможет забить обновлённая команда Станислава Черчесова.



За последние 42 выездных матча санмаринцы забили три мяча. Причём, если говорить об их матчах с командами среднего уровня или чуть выше, обычно они меньше четырех мячей не пропускают в свои ворота. Последняя ничья у этой сборной была в 2014 году с командой Эстонии. И с тех пор — 29 поражений подряд.



Вот такой у нас соперник. Мы играли с командой Сан-Марино два раза: в 1996 году дома выиграли — 4:0, в гостях — 7:0. Если попробовать хоть за что-то цепляться, то у Сан-Марино есть неплохой вратарь, который играет за одну из низших итальянских лиг, но одному ему сложно будет спасать команду.



Думаю, что в этом первом матче Станислав Черчесов даст возможность новобранцам сыграть и проявить себя, поэтому расслабленного отношения у наших в Саранске не будет. В связи с этим я решил сделать точечный прогноз и попытаться угадать счёт: в матче Россия — Сан-Марино Россия победит со счетом 6:0».