Россия — Сан-Марино: прогноз Александра Елагина на матч квалификации Евро-2020

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч квалификации Евро-2020 Россия — Сан-Марино. Встреча пройдёт сегодня, 8 июня.

Ставка: победа России с форой «–4» за 1.30

«После двух проведённых матчей у россиян три очка: одна гостевая победа над Казахстаном (4:0) и одно поражение на выезде от фаворита группы — сборной Бельгии (1:3). У Сан-Марино очков нет: два поражения — от Кипра в гостях (0:5) и от Шотландии дома (0:2). Сан-Марино несомненный карлик мирового футбола.



С 1986 года сборная Сан-Марино провела 160 матчей, из которых она выиграла лишь один — в 2004 году у Лихтенштейна со счетом 1:0, играя дома в товарищеском матче. Пять раз они сыграли вничью и 154 раза проиграли, забив всего 23 мяча и пропустив 776. Фантастическая цифра!



Кстати, россияне и санмаринцы уже встречались дважды в рамках Евро-96. Дома наши победили — 4:0, а в Сан-Марино на олимпийском стадионе раскатала хозяев со счетом 7:0. В этом матче Станислав Черчесов без всякого риска может поэкспериментировать с составом и проверить дебютантов. Кстати, их будет немало в составе сборной России.



Сан-Марино даёт прекрасную возможность насладиться голами, а их будет много. Россия выиграет — в этом сомнений у меня нет. Вопрос только один: сколько голов они забьют? Я предлагаю поставить на победу России с форой «–4». Кто больше?»