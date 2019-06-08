Бельгия — Казахстан: прогноз Евгения Ловчева на матч квалификации Евро-2020

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч Бельгия — Казахстан в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Игра состоится 8 июня и начнётся в 21:45 мск.

Ставка: победа Бельгии с форой «–3» за 1.60

«Здесь огромная разница в классе команд. Футболисты сборной Бельгии играют в лучших европейских чемпионатах. Некоторые из них участвовали также в финалах Лиги Европы и Лиги чемпионов. У них было время немного отдохнуть, чтобы с новыми силами выйти на игру против Казахстана. Тем более Бельгия играет дома. Думаю, у казахстанцев нет шансов».

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