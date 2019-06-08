Турция — Франция: прогноз Эльвина Керимова на матч квалификации Евро-2020

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 3-го тура отборочного этапа Евро-2020 Турция — Франция.

Ставка: ТБ 2,5 мяча за 2.00

«В этом матче французы будут забивать и, возможно, будут делать это в первом тайме. Но турки сейчас на подъёме после прихода Шенола Гюнеша, который на посту главного тренера заменил Мирчу Луческу. Турки при Гюнеше одержали четыре победы подряд: две в отборочном цикле и две в товарищеских матчах. При этом есть проблемы и в обороне. Выбыл лучший новичок Бундеслиги, травму получил. Сложно сказать, каково оптимальное сочетание в центре обороны Гюнеша. Пока нельзя со стопроцентной уверенностью говорить о стабильности состава: кто выйдет, кто не сыграет. С Узбекистаном турки играли в целом неплохо, но в обороне допустили ошибки, а соперник создавал моменты.



Если уж Узбекистан сумел забить Турции, то французы и подавно сумеют. Правда, там у турок играл экспериментальный состав. Но Турция играла ещё и с Грецией, и там было надёжнее в обороне, но греки выглядели вяло. Я думаю, что в этом матче стоит ставить на голы. Французы забьют больше гола, а может быть, и три, и четыре. Они это могут. Кто бы ни вышел в стартовом составе, там есть кому забивать, есть классные полузащитники. Разница в классе просто огромная, хотя у турок талантливое поколение, и турки тоже могут ответить. Один гол забить, например.



Думаю, что здесь надо брать большой тотал. «Тотал голов в матче больше 2,5 за двойку» — это хороший вариант. Мне кажется, он вполне может сбыться. На ноль отыграть против сборной Франции — это практически невозможно для нынешней Турции, поэтому я думаю, что нужно брать гол».