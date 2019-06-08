Россия — Сан-Марино: прогноз Игоря Гамулы на матч квалификации Евро-2020

Известный тренер Игорь Гамула сделал прогноз на матч Россия — Сан-Марино в квалификации Евро-2020. Встреча состоится сегодня, 8 июня.
Ставка: победа Сан-Марино с форой «+4» за 3.20
«Закончились все ведущие европейские чемпионаты, прошла Лига Европы, закончился матч Лиги чемпионов, в котором все ждали победу «Ливерпуля». Пришло время сборных команд. Сегодня обсудим матч сборной России и сборной Сан-Марино.
Вывеска, конечно, очень серьёзная для Саранска. Но сам соперник, я думаю, для нашей команды не очень силён, не очень блистает в европейском футболе. Но расслабляться нельзя: если мы хотим чего-то добиться, надо обязательно быть собранными.
По тем признакам, которые сейчас есть, в сборной России все ребята здоровые, собраны самые сильнейшие, их очень много. Сейчас несколько футболистов отсеются после победного матча с Чертаново (6:0). Так что все в прекрасной форме, все жаждут выйти на поле. И будет тяжело Станиславу Саламовичу выбрать оптимальный состав. Хотя наверняка состав у него уже в голове, и главный тренер знает, кого выпустит на поле.
Уверен, что зрители Саранска заполнят стадион полностью. Болельщикам будет очень интересно увидеть сборную воочию в своем городе. Когда ещё представится такой шанс?
Что касается игры, то я уверен, что команда наша настроится и покажет нам хороший футбол. А мой прогноз на этот матч: Сан-Марино не проиграет больше чем с разницей в 4 мяча с коэффициентом 3.20. Всем она проигрывает, и думаю, что к этой игре она соберётся».
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