Бельгия — Казахстан: бонус от «Фонбет» на первую ставку до 10 тысяч рублей

8 июня в отборочном матче Евро-2020 сыграют Бельгия и Казахстан. Матч начнётся в 21:45 мск. Букмекерская компания «Фонбет» предложила бонус до 10 тысяч рублей новым клиентам за ставку на эту встречу.



Поставить на победу хозяев поля в «Фонбет» можно с коэффициентом 1.02. Это соответствует вероятности 93%. Шансы Казахстана выиграть аналитики оценили коэффициентом 40.00 (2,5%). На ничейный исход букмекер даёт коэффициент 18.50 (4,5%).



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Бельгия лидирует в группе I, набрав 6 очков в двух матчах. У Казахстана 3 очка и 3-я строчка в турнирной таблице. Обе команды — соперники сборной России в отборе на Евро-2020.