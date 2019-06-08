Россия — Сан-Марино: прогноз «Чемпионата» на матч квалификации Евро-2020

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч квалификации Евро-2020 Россия — Сан-Марино.

Ставка: забьёт игрок, вышедший на замену, за 2.31

«Во-первых, Россия выступит на домашнем стадионе, при своих зрителях, что обязательно добавит мотивации футболистам. Конкуренция в команде Станислава Черчесова есть на каждой позиции, поэтому внутреннее соперничество никто не отменял. Удачный или провальный отрезок от любого игрока окажет влияние на дальнейшее развитие карьеры в сборной.

Журналисты и фанаты любят критиковать национальную команду по любому поводу. Если наши парни по уровню мастерства действительно не самые сильные в мире, то отсутствие желания и старания болельщики и СМИ могут не простить. Нынешняя сборная России это прекрасно осознаёт, поэтому Сан-Марино будет испытывать давление в ходе всего матча.

Наверняка основные перестановки в ходе поединка Черчесов сделает в атакующей группе, предоставляя шансы новым лицам. Отличиться за сборную мечтает каждый, а соперник для этого вполне подходящий, поэтому за 2.31 возьмём ставку на то, что забьёт игрок, вышедший на замену, а за 1.88 проверим гол после 83-й минуты. Переполненные трибуны не дадут хозяевам расслабиться даже в концовке».