Время начала матча Россия — Сан-Марино, где смотреть и какой прогноз

8 июня состоится матч квалификации Евро-2020 Россия — Сан-Марино, игра начнётся в 19:00 мск. Матч будет транслироваться на Первом канале и канале «Матч Премьер».

На стадионе «Мордовия-Арена» ожидается аншлаг. Встречу обслужит шведская бригада арбитров во главе с Мохаммедом Аль-Хакимом.



Накануне на поле работали все футболисты сборной России, за исключением полузащитников Юрия Газинского и Владислава Игнатьева, о травмах которых сообщалось ранее.

Сборная России стартовала в отборочном турнире Евро-2020 с поражения от Бельгии (1:3) и разгромной победы над Казахстаном (4:0). Национальная команда Сан-Марино оба своих матча проиграла — Кипру (0:5) и Шотландии (0:2). Прямые путёвки на чемпионат Европы получат команды, занявшие первые два места в своих группах. Лучшие из команд, занявших третьи места, поборются за оставшиеся четыре места на турнире.