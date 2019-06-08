Геннадий Головкин – Стив Роллс: прогноз Романа Мазурова на бокс

Российский комментатор смешанных единоборств Роман Мазуров дал прогноз на бой в среднем весе Геннадий Головкин (Казахстан) – Стив Роллс (Канада), который состоится 8 июня.

Ставка: победа Головкина в 4-6 раундах за 3.25

«Геннадий Головкин возвращается после обидного поражения от Сауля Альвареса в том самом матче-реванше, в котором, по моему мнению, представитель Казахстана проиграл. Он был чуть-чуть хуже в том противостоянии. И вот теперь Геннадий Головкин возвращается. Боксёр из Казахстана успел выдать пару реверансов в сторону оппонента, сравнив его с молодым самим собой, хотя канадец на самом деле уже никакой не молодой. И при всём уважении, где уровень Геннадия Головкина, и где уровень Стива Роллса.



У Стива Роллса за плечами определённая любительская школа. Он выступал на международных соревнованиях, дрался на чемпионате мира в Чикаго, а далее стал профессионалом. Но, конечно же, доселе с такой оппозицией Стив Роллс никогда не встречался. И, безусловно, он будет явным аутсайдером в этом противостоянии, хотя канадец уже успел всех заверить в том, что это будет бой всей его жизни, и что Геннадий Головкин для него – Эверест, который он постарается покорить. Что ж, успехов ему в этом нелёгком деле.



Как мы знаем, Геннадий Головкин решил поменять своего тренера и выпнул Абеля Санчеса куда подальше, потому что он не захотел идти на понижение заработной платы. И в итоге казахстанский боксёр нашёл мужика, который раньше тренировал Кличко и который согласился на предложенные условия. Так что теперь Геннадий Головкин с новым специалистом выйдет уничтожать Стива Роллса, который пока ещё не познал горечи поражений. Но всё будет, не сомневайтесь.

Геннадий Головкин, конечно же, одержит победу. На мой взгляд, очень правильный выбор соперника, так как необходимо вернуться в победную стезю, почувствовать уверенность, мощь своего удара, уложить соперника за какие-то там четыре-пять раундов и затем уже готовиться к новым более грандиозным свершениям. Так что представитель Казахстана здесь фаворит, хотя я не думаю, что всё будет очень быстро. Не думаю, что бой закончится в ранних раундах, но, может быть, к середине поединка Головкин Роллса остановит».