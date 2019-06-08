Тони Фергюсон — Дональд Серроне: прогноз Романа Мазурова на UFC 238

Российский комментатор смешанных единоборств Роман Мазуров дал прогноз на бой UFC 238 Тони Фергюсон (США) — Дональд Серроне (США), который состоится 9 июня.

Ставка: победа Тони Фергюсона за 1.50

«Тони Фергюсон наконец-то вылечил кукуху, судя по всему, перестал разговаривать с существами, которые живут у него в стенах, и готов драться. Ура, товарищи! Тони Фергюсон — один из самых опасных парней дивизиона. Фергюсон — абсолютно сбалансированный боец, с великолепной борьбой. С потрясающей, нестандартной ударной техникой, которая раз за разом ставит в тупик абсолютно всех соперников Эль Кукуя.



Дональд Серроне — капитальный красавчик и мужик с огромными… Ну, вы поняли. Он выходит на бой с самым опасным типом дивизиона через месяц после его поединка с Элом Яквинтой, который он, кстати, выиграл вопреки многим прогнозам, в том числе моему. А Серроне победил и посадил всех скептиков в лужу, показав, что он красавчик и настоящий боец. Он никогда не чурался никаких вызовов, шёл напролом. И, с кем бы ему ни предстояло драться, он всегда говорил, что набьёт ему морду. И, как правило, делал это. После одной из побед Серроне вызвал на поединок Конора Макгрегора, но Рыжий Сантехник пока не у дел.



Оба являются первоклассными ударниками. Оба, скорее всего, будут решать проблемы в стойке. На мой взгляд, наибольшая сложность для Тони Фергюсона, помимо проблем с кукухой, — длительный простой. А Дональд Серроне как раз имел тот самый боевой тонус и ржавчиной не покрылся. Но, по статистике, в каждом аспекте, будь то защита от ударов, количество выброшенных ударов, количество точных ударов, переводы, защита от перевода, небольшое преимущество на стороне Тони Фергюсона.

Сеча ожидается грандиозная. Думаю, будет отличнейшая заруба, с обилием точных ударов. Возможно даже досрочное завершение. Несмотря на простой, считаю, Тони Фергюсон будет фаворитом в этом поединке и одержит победу».