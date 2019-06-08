Эшли Барти — Маркета Вондроушова: прогноз А. Чакветадзе на финал «Ролан Гаррос»

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Эшли Барти — Маркета Вондроушова в финале турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос», проходящего в Париже.
Ставка: Вондроушова выиграет как минимум один сет за 1.50.
«Фаворит в этом матче Эшли Барти. В общем, она выглядит достаточно хорошо на этом турнире, но я боюсь за Маркету Вондроушову, потому что она левша и будет накручивать под бекхэнд неудобные мячи. Эшли Барти не очень любит играть с бекхэнда. В основном австралийка режет. Может быть такое, что Вондроушова выиграет партию. Вполне реально.
Понятно, что сейчас мы пытаемся проанализировать такие вещи, когда обе теннисистки вроде бы равные, но больше опыта у Барти, но мне удар слева у Барти не нравится, как ни крути. Это все лирика, но на самом деле может Вондроушова, если не растеряется, а девушки впервые прошли на стадию финала, причем никто их там и не ждал. Так что будет интересная борьба не только в теннисном плане, но и борьба нервов.
Повторюсь, что по игре Маркета один сет выиграть сможет, если не будет нервничать и переживать и сможет настроиться как надо», — сказала Чакветадзе.
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