Португалия — Нидерланды: прогноз Руслана Нигматуллина на финал Лиги наций УЕФА

Экс-вратарь московских «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин дал прогноз на финальный матч Лиги наций УЕФА Португалия — Нидерланды.

Ставка: Португалия выиграет титул за 1.75.

«Кульминационный момент Лиги наций. В финале встречаются Португалия и Нидерланды. Казалось, фаворитом была Англия, но в упорной борьбе Англия уступила голландцам. Голландцы в этом году Англии уже эпически проиграли в Лиге чемпионов. Казалось, англичане и здесь пройдут. Но нет. Здесь футбольный бог вернул должок в виде сборной Голландии.



Что касается Португалии, то она более уверенно пробралась в финал, выиграв у Швейцарии со счетом 3:1. Великолепен был Криштиану. Для меня фаворит этой встречи — Португалия. Чем она мне больше нравится? Казалось бы, в отпускном настроении должна находиться команда, игроки. Все же июнь — отпускной месяц для многих, но не для Криштиану. Он забил сразу три и должен проявить себя в Лиге наций.



Турнир новый, достаточно интересный, в котором победит Португалия».