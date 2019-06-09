Португалия — Нидерланды: прогноз Виктора Гусева на матч финала Лиги наций УЕФА

Популярный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Португалия — Нидерланды в финале Лиги наций УЕФА.

Ставка: победа сборной Португалии со счетом 2:1 за 9.00.

«У португальцев есть преимущества перед матчем с Нидерландами. Во-первых, матч состоится в Порту, поэтому португальцам обеспечена поддержка родных трибун. Во-вторых, португальцы провели полуфинал со Швейцарией на день раньше, чем голландцы — с Англией. У португальцев был на день больше на подготовку.



Просто в сумасшедшей форме находится капитан и лидер сборной Португалии Криштиану Роналду. Криштиану оформил хет-трик в полуфинале Лиги наций и сделал результат своей команде. Интересная встреча и тем, что персонально играть против Роналду может Вирджил ван Дейк. Оба футболиста являются вполне реальными претендентами на «Золотой мяч». Как же они проявят себя в дуэли?



Однако попробовать сдержать лидера португальцев может и Маттейс де Лигт, который очень быстро прогрессирует, что и показал прошедший клубный сезон. У голландцев очень много талантливой молодежи, за которой уже охотятся лучшие клубы мира. Как классно играл в Лиге чемпионов «Аякс», вы прекрасно помните.



Обеим командам есть что доказывать. Португальцы намерены доказать, что они не так и случайно выиграли чемпионат Европы 2016 года. Голландцы же хотят трофеем утвердить возвращение в элиту лучших сборных мира. Тем не менее небольшой перевес будет у хозяев. Рискну и выберу не самую популярную ставку на точный счет. Мой прогноз — победа сборной Португалии со счетом 2:1».