Португалия — Нидерланды: прогноз Александра Шмурнова на финал Лиги наций УЕФА

Известный телекомментатор Александр Шмурнов дал прогноз на финальный матч Лиги наций УЕФА Португалия — Нидерланды.
Ставка: тотал больше 2,5 за 2.14.
«Лига наций является новым турниром. Мне кажется, он уже себя оправдал. Полуфиналы получились очень интересными. К тому же все команды показали яркий, атакующий футбол. Все четыре сборные забили голы. Жду интересную игру и в финальном противостоянии национальных команд Португалии и Нидерландов.
Мне кажется, Маттейс де Лигт вполне способен играть против Криштиану Роналду персонально. Абсолютно не удивлюсь, если защитник голландцев сможет просто съесть форварда и капитана португальцев. Плюс ко всему у Голландии вполне боевитое нападение. Мне не кажется, что португальской обороне будет так уж легко в данном матче. Быстрые и легкие Вейналдум и Депай вполне могут пройти не самую обученную защиту соперника.
Да, в полуфинальных матчах обе команды забили по три гола. Но португальцы забили третий мяч только в самой концовке, а голландцы дважды отличились и вовсе в дополнительное время. Думаю, здесь будет схожая по результативности ситуация. Жду яркой игры с обилием голов и ставлю на тотал больше 2,5».
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