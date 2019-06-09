Португалия — Нидерланды: прогноз Александра Шмурнова на финал Лиги наций УЕФА

Известный телекомментатор Александр Шмурнов дал прогноз на финальный матч Лиги наций УЕФА Португалия — Нидерланды.

Ставка: тотал больше 2,5 за 2.14.

«Лига наций является новым турниром. Мне кажется, он уже себя оправдал. Полуфиналы получились очень интересными. К тому же все команды показали яркий, атакующий футбол. Все четыре сборные забили голы. Жду интересную игру и в финальном противостоянии национальных команд Португалии и Нидерландов.



Мне кажется, Маттейс де Лигт вполне способен играть против Криштиану Роналду персонально. Абсолютно не удивлюсь, если защитник голландцев сможет просто съесть форварда и капитана португальцев. Плюс ко всему у Голландии вполне боевитое нападение. Мне не кажется, что португальской обороне будет так уж легко в данном матче. Быстрые и легкие Вейналдум и Депай вполне могут пройти не самую обученную защиту соперника.



Да, в полуфинальных матчах обе команды забили по три гола. Но португальцы забили третий мяч только в самой концовке, а голландцы дважды отличились и вовсе в дополнительное время. Думаю, здесь будет схожая по результативности ситуация. Жду яркой игры с обилием голов и ставлю на тотал больше 2,5».