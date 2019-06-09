Швейцария — Англия: прогноз Жорди Гратакоса на матч за 3-е место в Лиге наций

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч за 3-е место Лиги наций УЕФА Швейцария — Англия.
Ставка: Англия выиграет с разницей минимум в два мяча за 3.55, Швейцария не забьет за 3.10, Англия забьет в каждом тайме за 2.95.
«Матч сборных Швейцарии и Англии за третье место в Лиге наций будет очень интересным. В первом полуфинале Португалия обыграла Швейцарию со счетом 3:1, но был фактор Криштиану Роналду. Однако Швейцария имела моменты и периодически контролировала игру. Разница в командах заключалась именно в наличии Криштиану Роналду.
Второй полуфинал между Англией и Голландией был также интересным, было дополнительное время. Уровень команд также примерно одинаковый. В финале снова скажет слово Роналду, но мы рассматриваем матч за 3-е место.
Кто же выиграет? На мой взгляд, Швейцария хорошо контролирует мяч, но у Англии больше талантливых игроков, особенно в линии атаки: Кейн, Стерлинг, Рэшфорд. Классная тройка нападающих. Швейцарии будет сложно действовать против такой компании.
В матче за третье место моим фаворитом является Англия. Думаю, Англия выиграет с разницей минимум в два мяча. Также Швейцария не забьет. Третий мой прогноз — Англия забьет по одному голу в каждом тайме».
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