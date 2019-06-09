Португалия — Нидерланды: прогноз Сергея Кривохарченко на финал Лиги наций УЕФА

Известный телекомментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз и сделал ставку на финал Лиги наций Португалия — Нидерланды.

Ставка: обе забьют за 1.82.

«Мне кажется, в данном матче нет и не может быть фаворита. Сложно сказать, кому эта победа нужнее и у кого мотивация больше. С одной стороны, Португалия уже состоявшаяся и уверенная в себе команда, проверенная победой на большом турнира. К тому же у португальцев есть Криштиану Роналду. Помним, как капитан португальцев в одиночку вывел свою команду в финал, оформив хет-трик в полуфинальной встрече со сборной Швейцарии.



У Нидерландов очень интересная ситуация. Голландцы постепенно, видимо, возвращаются в элиту мирового футбола. После нескольких лет неудач и пропусков больших турниров «оранжевые» пришли в себя. Не думаю, что эта сборная Нидерландов умеет действовать в оборонительном ключе. Они молоды и горячи, поэтому и ищут счастья в атаке.



Думаю, матч должен получиться довольно интересным. У Португалии отличное нападение с Роналду во главе. Голландцы допускают глупые ошибки в обороне, как было в полуфинале с Англией. У португальцев тоже не самая надежная защита. Жду интересную игру с голами с обеих сторон. Выбираю довольно простую ставку: обе забьют».