Доминик Тим — Рафаэль Надаль: прогноз «Чемпионата» на финал «Ролан Гаррос»

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч финала «Ролан Гаррос» Доминик Тим — Рафаэль Надаль.
Ставка: победа Надаля с форой "-5,5" гейма за 1.80.
«Уровень игры Тима в Париже весьма хорош. Если бы он находился с Надалем в одних условиях, финал наверняка бы затянулся. Но испанец пробился в финал на день раньше. Иметь меньше суток на восстановление после пятисетовой игры — это очень тяжело. Тем более когда речь идёт о глине и отдохнувшем Надале (Рафа расправился с Федерером в трёх партиях).
Тим уже побеждал Надаля на грунте в этом сезоне — 6:4, 6:4 в полуфинале турнира в Барселоне. Впрочем, вряд ли данный факт стоит считать ключевым. Год назад он тоже разобрался с Рафаэлем в двух партиях в Мадриде (7:5, 6:3), но в Париже это не помогло. Испанец набрал форму и вновь выиграл титул.
В прошлом году Доминик взял у Надаля в финале «Ролан Гаррос» только девять геймов. Сейчас, по ощущениям, Тим приблизился к опытному оппоненту по общему уровню, но лишние сутки отдыха должны компенсировать уменьшение разницы. Австриец способен выиграть один сет, а вот рассчитывать на большее при таких исходных данных затруднительно.
Нам больше всего нравится победа Надаля с форой "-5,5" гейма за 1.80 и тотал меньше 37,5 гейма за 1.80. Тим прибавил за год и вполне может урвать один сет, но провести с Надалем без спадов три часа на фоне усталости практически нереально".
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