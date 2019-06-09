Португалия — Нидерланды: прогноз Ильи Казакова на финальный матч Лиги наций УЕФА

Известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков дал прогноз на финальный матч Лиги наций УЕФА Португалия — Нидерланды.

Ставки: Португалия выиграет 2:0 за 9.50, гол Роналду за 1.79.

«Очень сложно отдать предпочтение одной из команд, но все-таки сделаю выбор в пользу португальцев. Криштиану Роналду творит что-то невероятное каждый матч. Чем более высокий уровень, тем более серьезная игра.



Думаю, сборная Португалии выиграет со счетом 2:0. И обязательно надо ставить на гол Роналду. Ну и Нидерланды португальцам, мне кажется, не забьют, потому что те все-таки более аккуратно и сбалансированно играют и в обороне, и в целом, нежели соперники, с которыми Нидерланды встречались в последнее время».