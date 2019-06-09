Надаль — Тим: бонус от «Фонбет» до 10 тысяч рублей на первую ставку

9 июня в финале мужского одиночного разряда «Ролан Гаррос» сыграют испанец Рафаэль Надаль и Доминик Тим из Австрии. Матч начнётся в 16:10 мск. Букмекерская компания «Фонбет» предложила бонус до 10 тысяч рублей новым клиентам за ставку на эту встречу.



Поставить на победу Надаля в «Фонбет» можно с коэффициентом 1.20. Это соответствует вероятности 26%. Шансы Тима выиграть аналитики оценили коэффициентом 4.55 (24%).



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В прошлом году в Париже эти же теннисисты также играли в финале турнира. Тогда Надаль победил в трех сетах — 6:4, 6:3, 6:2. В случае победы в сегодняшнем матче испанец выиграет «Ролан Гаррос» в 12-й раз.