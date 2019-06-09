Португалия — Нидерланды: прогноз Дениса Казанского на матч финала Лиги наций

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Португалия — Нидерланды в финале Лиги наций УЕФА.

Ставка: обе забьют за 1.83.

«Классный финал нас ждет на «Эштадио де Драгао». Голландия вернулась. Да, она уходила, но теперь какой «Аякс», какой Куман! В общем, всё замечательно. Голландцы только что справились с англичанами, разбив мне сердце, но это мои проблемы и мои сложности.



Голландия хороша в атаке, но какие таланты в обороне: де Лихт, ван Дейк и дальше по списку, все-таки она уязвима. Все-таки в восьми из последних 11 матчей команда пропускала.



Как Португалия сыграла со Швейцарией? Как обычно, ничего интересного. Скучно. При той россыпи звезд, если бы Сантуш захотел играть, как Пеп, ну постарался бы, то, наверное, получилось бы. Все у него для этого есть. Футболисты есть, и главная звезда — Криштиану Роналду — сейчас в полном порядке. 88 мячей за сборную — невероятный показатель. Столько сборная Швейцарии вообще забила вот этим составом.



У Португалии всё в атаке в порядке, но проблемы в обороне. Только в трех матчах из последних 11 удалось сыграть всухую. Это плохо, при том что и там, и там атака роскошная, обе забьют в этой встрече — самый верный вариант».