Нидерланды — Португалия: прогноз Константина Генича на финал Лиги наций УЕФА

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии Константин Генич сделал прогноз на матч Нидерланды — Португалия в финале Лиги наций УЕФА. Встреча состоится в воскресенье, 9 июня, на стадионе «Драгау» в Порту.
Ставки: тотал больше 9,5 углового за 1.75, гол Депая за 3.01.
«Голландцы дожали англичан в овертайме, героем в какой-то степени стал наш большой товарищ Квинси Промес. Он вышел на замену, поучаствовал во втором мяче и третий забил. Видно было, что голландцы выглядели свежее и легче, заставляли англичан ошибаться.
Португальцы сыграют без своего центрального защитника Пепе. Это достаточно серьезная потеря. Скорее всего, в центре сыграют Фонте и Диаш. Если бы не фактор Криштиану Роналду, хотя он тоже во втором тайме был в шапке-невидимке на поле, но реализовал моменты, то Португалия не переиграла Швейцарию. Голландцы по матчу с англичанами оставили более интересное впечатление. Я бы, может быть, даже играл от сборной Рональда Кумана, она хороша в последнее время. Бегущая команда, свежая, быстрая, с хорошими исполнителями. Как хорошо вышел Ван де Бек, какой объем проделал Де Йонг. Может быть, не все получилось у Де Лигта, но он исправил ошибку, забил после углового.
Думаю, угловых должно быть много. И голландцы в матче с англичанами, и португальцы со швейцарцами в первом матче пробили 10 угловых. Ровно здесь было у Португалии со Швейцарией, 11 было у Нидерландов с Англией. Когда играет Португалия, всегда много корнеров. У них хорошие фланги, защитники подключаются. На флангах индивидуально сильные футболисты.
Есть резон сыграть угловые — «тотал больше 9,5 корнера» за 1,75. Ну и, честно говоря, очень жалко Мемфиса Депая, который не реализовал огромное количество моментов с англичанами. Свой гол он заслужил, на мой взгляд. Так что сыграл бы его гол за коэффициент выше «тройки». Хулиганская ставка, но почему бы и нет».
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