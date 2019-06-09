Нидерланды — Португалия: прогноз Константина Генича на финал Лиги наций УЕФА

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии Константин Генич сделал прогноз на матч Нидерланды — Португалия в финале Лиги наций УЕФА. Встреча состоится в воскресенье, 9 июня, на стадионе «Драгау» в Порту.

Ставки: тотал больше 9,5 углового за 1.75, гол Депая за 3.01.

«Голландцы дожали англичан в овертайме, героем в какой-то степени стал наш большой товарищ Квинси Промес. Он вышел на замену, поучаствовал во втором мяче и третий забил. Видно было, что голландцы выглядели свежее и легче, заставляли англичан ошибаться.



Португальцы сыграют без своего центрального защитника Пепе. Это достаточно серьезная потеря. Скорее всего, в центре сыграют Фонте и Диаш. Если бы не фактор Криштиану Роналду, хотя он тоже во втором тайме был в шапке-невидимке на поле, но реализовал моменты, то Португалия не переиграла Швейцарию. Голландцы по матчу с англичанами оставили более интересное впечатление. Я бы, может быть, даже играл от сборной Рональда Кумана, она хороша в последнее время. Бегущая команда, свежая, быстрая, с хорошими исполнителями. Как хорошо вышел Ван де Бек, какой объем проделал Де Йонг. Может быть, не все получилось у Де Лигта, но он исправил ошибку, забил после углового.



Думаю, угловых должно быть много. И голландцы в матче с англичанами, и португальцы со швейцарцами в первом матче пробили 10 угловых. Ровно здесь было у Португалии со Швейцарией, 11 было у Нидерландов с Англией. Когда играет Португалия, всегда много корнеров. У них хорошие фланги, защитники подключаются. На флангах индивидуально сильные футболисты.



Есть резон сыграть угловые — «тотал больше 9,5 корнера» за 1,75. Ну и, честно говоря, очень жалко Мемфиса Депая, который не реализовал огромное количество моментов с англичанами. Свой гол он заслужил, на мой взгляд. Так что сыграл бы его гол за коэффициент выше «тройки». Хулиганская ставка, но почему бы и нет».