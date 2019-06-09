Португалия — Нидерланды: прогноз Алексея Андронова на финал Лиги наций УЕФА

Известный телекомментатор Алексей Андронов дал прогноз на финальный матч Лиги наций УЕФА Португалия — Нидерланды.

Ставка: победа Нидерландов с форой (0) за 2.07.

«Люди хотят видеть победу своих кумиров, своего кумира с большой буквы «К». Португальцы чуть более уверенно разобрались с соперником по полуфиналу. Ну и, в-третьих, голландцы так стремительно вернулись в топ европейского футбола, что это очень интересно. Хотя англичане помогли в полуфинале, привозя мячи на любой вкус, цвет и размер.



Мне кажется, у голландцев несколько покрепче структура игры. Против команды, которая играет в расчете на то, что Криштиану сделает что-нибудь, а мы ему поможем, голландцам будет несколько проще.



Большой перекос коэффициентов в сторону Португалии считаю неправильным. Выбираю вариант «победа Нидерландов с форой (0)» за 2,07».