Португалия — Нидерланды: прогноз Алексея Андронова на финал Лиги наций УЕФА

Известный телекомментатор Алексей Андронов дал прогноз на финальный матч Лиги наций УЕФА Португалия — Нидерланды.
Ставка: победа Нидерландов с форой (0) за 2.07.
«Люди хотят видеть победу своих кумиров, своего кумира с большой буквы «К». Португальцы чуть более уверенно разобрались с соперником по полуфиналу. Ну и, в-третьих, голландцы так стремительно вернулись в топ европейского футбола, что это очень интересно. Хотя англичане помогли в полуфинале, привозя мячи на любой вкус, цвет и размер.
Мне кажется, у голландцев несколько покрепче структура игры. Против команды, которая играет в расчете на то, что Криштиану сделает что-нибудь, а мы ему поможем, голландцам будет несколько проще.
Большой перекос коэффициентов в сторону Португалии считаю неправильным. Выбираю вариант «победа Нидерландов с форой (0)» за 2,07».
- 9 июня 2019
-
17:50
-
17:00
-
16:15
-
15:30
-
14:45
-
14:00
-
13:15
-
12:30
-
11:45
-
11:00
-
10:37
-
10:15
-
10:00
-
08:45
-
08:00
- 8 июня 2019
-
19:40
-
19:00
-
18:20
-
17:40
-
17:20
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
14:45
-
14:20
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:40
-
12:00
-
11:20
-
10:40
-
10:00