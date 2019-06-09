«Химки» — ЦСКА: прогноз Владимира Гомельского на 3-й матч финала Единой лиги ВТБ

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на 3-й матч финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ «Химки» — ЦСКА.
Ставки: победа «Химок» с форой "+9,5" за 1.77, ТМ 174,5 очка за 1.77.
«10 июня в финальной серии Единой лиги ВТБ состоится третий матч. ЦСКА будет играть в гостях, в баскетбольном центре московской области в Химках. Уже известно, что оба лидера «Химок» — Алексей Швед и Янис Тимма — не смогут принять участия в финальной серии из-за травм, поэтому мне достаточно легко сделать прогноз.
Думаю, на своем поле и при своих зрителях «Химки» будут достаточно мотивированы, чтобы оказать ожесточенное сопротивление ЦСКА. Так что прогнозирую победу ЦСКА с преимуществом не более 9 очков и общий тотал не более 175 очков".
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