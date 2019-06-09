Доминик Тим — Рафаэль Надаль: прогноз Анны Чакветадзе на финал «Ролан Гаррос»

Экс пятая ракетка мира комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Доминик Тим — Рафаэль Надаль в финале турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос», проходящего в Париже.

Ставка: тотал больше 34,5 гейма за 1.73.

«Надаль спокойно готовился, в обычном режиме, Тиму же пришлось нервничать, ждать, трижды выходить на корт, чтобы пройти Новака Джоковича. Но, думаю, физически Тим будет готов к игре. Все-таки было у него время отдыхать в перерывах на дождь. Вопрос только в том, не слишком ли много эмоций забрала победа над первым номером рейтинга. Но, думаю, Доминик сможет настроиться. Сейчас он показывает свой лучший теннис.



Про Надаля того же сказать не могу. Да, Федерера он обыграл уверенно. Но игра с Тимом на грунте — это совсем другое. Австриец знает все тонкости, он очень быстр. Он обыгрывал Надаля, и в этом году тоже. Не думаю, что будет такое же избиение, как год назад. Мне кажется, тогда Надаль был готов лучше. Сейчас разница между теннисистами сократилась. Вполне можем увидеть здесь минимум 4 сета. Не верится, что Тим всухую проиграет».