Португалия — Нидерланды: прогноз Эльвина Керимова на финал Лиги наций

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на финальный матч Лиги наций УЕФА Португалия — Нидерланды.

Ставка: обе забьют за 1.80.

«В полуфинале команда Фернанду Сантуша не без проблем разобралась со швейцарцами благодаря гениальной игре в завершении главной звезды. Роналду показал всем, что находится в отменной форме, что успел хорошенько подготовиться к решающим матчам и готов выиграть со сборной еще один трофей, пусть не такой значимый, как Евро-2016.



Голландцы чудили в защите во встрече с англичанами, загубили огромное количество моментов у чужих ворот — один только Депай мог оформить хет-трик или покер, — но в итоге победили лишь в овертайме, воспользовавшись грубейшими ошибками соперника в защите. В отличие от англичан, команда Рональда Кумана весь матч пыталась играть в футбол и была нацелена на чужие ворота, тогда как соперник сушил игру и повлиял на то, что в итоге она многим не понравилась.



В финале самой очевидной ставкой считаю «обе забьют». У португальцев даже в плохой день есть на поле Криштиану, у голландцев есть желание играть в атаку и отличные исполнители в составе, среди которых и защитники (Ван Дайк, Де Лигт) могут забить. Мой прогноз — обе забьют».