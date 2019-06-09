Португалия – Нидерланды: прогноз Евгения Ловчева на финал Лиги наций

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч Португалия – Нидерланды в рамках финала Лиги наций УЕФА. Игра состоится 9 июня и начнется в 21:45 мск.

Ставка: победа Португалии за 2.40

«Я вижу здесь две главные причины, почему Португалия должна выиграть в этом матче. Во-первых, это более опытная команда, которая относительно недавно играла в финале чемпионата Европы. Она лучше знает, как проводить подобные матчи. Во-вторых, у Португалии в составе есть игрок, который в одиночку может решить исход противостояния.



У Нидерландов был провал. Они дважды не попадали на главный футбольный форум. Мы вспоминаем ту великую голландскую сборную, которая открыла для нас тотальный футбол. Нынешняя сборная Нидерландов только складывается. Да, можно сказать, что голландцы играют в коллективный футбол, а у Португалии все зависит от одного человека. Но этот человек в полуфинале Лиги наций УЕФА в одиночку решил исход противостояния. Думаю, что-то подобное мы можем увидеть и в финале турнира».

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