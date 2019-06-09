«Сент-Луис» — «Бостон»: прогноз «Чемпионата» на 6-й матч финала Кубка Стэнли

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на шестой матч финала Кубка Стэнли «Сент-Луис Блюз» — «Бостон Брюинз». Встреча состоится завтра, 10 июня, начало — в 3:00 мск.

Ставка: победа «Брюинз» с форой "-1" за 3.15.

«Понятно, что шестая встреча становится для «музыкантов» ключевой. Забрать седьмую игру в Бостоне при счёте 3-3 будет тяжело, а потому дожимать соперника нужно сейчас. «Медведи» знакомы с подобной ситуацией, они в третий раз за восемь лет получили 2-3 в финале Кубка Стэнли. Пока баланс: в первый раз удалось взять трофей, во второй — нет.

Есть подозрение, что после результативной ошибки в прошлом поединке арбитры постараются вернуть подопечным Брюса Кэссиди должок. В связи с этим можно рассмотреть победу «Блюз» по штрафному времени за 2.60 и ИТМ 3,5 малых штрафа «Брюинз» за 1.95.

Также проверим П2 с форой "-1" за 3.15. «Сент-Луис» уже дважды удивлял сумасшедшим настроем после поражений, теперь пора бы завестись «Бостону». Разозлиться после чудачеств арбитров не особенно трудно, так что ждём от гостей активности. По той же причине можно изучить победу «Брюинз» по броскам в первом периоде за 2.36".