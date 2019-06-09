Португалия — Нидерланды: прогноз Егора Титова на финал Лиги наций

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Португалия — Нидерланды в финале Лиги наций. Встреча состоится в воскресенье, 9 июня, на стадионе «Драгау» в Порту.
Ставка: победа Нидерландов с форой (0) за 2.29.
«Я говорил, что Португалия очень зависима от Роналду, когда он на поле. То есть в такой ситуации все строится вокруг него. И он простоял в тени почти весь матч, особенно вторую половину, а в конце взял и забил два мяча, выведя в финал Лиги наций Португалию. Это звезда, это класс игрока.
Голландцы могут играть по-разному — могут перекрыться, могут играть в быстрый и комбинационный футбол. Очень хорошо у них получился овертайм. Промес вышел и помог. С рикошетом момент был, где мяч оказался в воротах англичан, потом Промес забил уже сам.
Фаворит для меня здесь сборная Нидерландов. У них виден рисунок игры. Если удастся закрыть Роналду, то особо других вариантов и не будет у португальцев, их сложно будет придумать. Голландцы же сейчас в хорошей форме, многие провели сильные сезоны и сейчас все еще на кураже. Особенно речь об игроках «Аякса», да и те же Вейналдум и Ван Дейк. Так что я порекомендую победу Нидерландов с форой (0)».
- 9 июня 2019
-
19:20
-
18:35
-
17:50
-
17:00
-
16:15
-
15:30
-
14:45
-
14:00
-
13:15
-
12:30
-
11:45
-
11:00
-
10:37
-
10:15
-
10:00
-
08:45
-
08:00
- 8 июня 2019
-
19:40
-
19:00
-
18:20
-
17:40
-
17:20
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
14:45
-
14:20
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:40
-
12:00
-
11:20