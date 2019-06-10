Испания — Швеция: прогноз Константина Генича на матч квалификации Евро-2020

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии Константин Генич сделал прогноз на матч Испания — Швеция в отборочном турнире Евро-2020.

Ставки: победа Швеции с форой (+2) за 1.60.

«Сейчас лидеры группы опережают сборную Швеции на два очка. Думаю, что по букмекерской линии недооценивают шведов. Швеция обыграла мальтийцев в последнем матче. Испания на выезде обыграла Фарерские острова, притом что нападающие не забивали — Серхио Рамос, Навас и Хосе Луис Гайа.



Мне кажется, что эта история с Луисом Энрике плюс очень насыщенный сезон — они как-то сказываются на эмоциональном и психологическом плане на сборной Испании. Плюс турнирное положение в группе. Они прекрасно понимают, что свой отбор они пройдут со свистом. Если они сейчас ещё и шведов обыграют, то всё будет ясно в этой группе. Впереди ещё предстоит матч с Румынией, тоже крепкой и неуступчивой сборной. Но норвежцев обыграли с горем пополам, а сейчас помучаются со шведами.



Я не уверен, что сборная Испании разгромит сборную Швеции или выиграет, скажем, с разницей в два мяча. Швеция — команда структурная, умеющая играть в обороне. Знает свои сильные стороны, знает свои слабые и прячет их, а сильные особенно показывает. Там есть отличные игроки атаки: Форсберг, Виктор Классен, есть Берг. В общем, команда по именам очень неплохая. Что такое сборная Швеции, мы уже видели в Лиге наций, когда против неё играла сборная России. Ничего сверхъестественного, но команда, которая умеет добывать результат.



Мне кажется, что Испания на «Бернабеу» помучается со сборной Швецией. Если выиграет, то вряд ли крупно. Поэтому мой основной прогноз на этот матч — Швеция с форой (+2). Коэффициент не самый выдающийся, 1,6, причём к матчу он может провисать».