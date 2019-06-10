Испания — Швеция: прогноз Дениса Казанского на матч квалификации Евро-2020

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Испания — Швеция в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча начнется 10 июня в 21:45 мск.

Ставка: тотал больше 3,5 мяча за 2.95.

«Довольно увлекательная игра нас ждет, я в этом уверен. Встречаются две забивные команды. У Испании после поражения от Хорватии 4 победы кряду. Испанцы много забивают, как, впрочем, и шведы, которые отличились 8 голами в 3 последних матчах. С Норвегией сборная Швеции устроила настоящий спектакль с 6 забитыми мячами. В общем, развеселый футбол я здесь ожидаю. Моя ставка ТБ (3,5)».

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