Испания — Швеция: прогноз Дениса Казанского на матч квалификации Евро-2020
Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Испания — Швеция в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча начнется 10 июня в 21:45 мск.
Ставка: тотал больше 3,5 мяча за 2.95.
«Довольно увлекательная игра нас ждет, я в этом уверен. Встречаются две забивные команды. У Испании после поражения от Хорватии 4 победы кряду. Испанцы много забивают, как, впрочем, и шведы, которые отличились 8 голами в 3 последних матчах. С Норвегией сборная Швеции устроила настоящий спектакль с 6 забитыми мячами. В общем, развеселый футбол я здесь ожидаю. Моя ставка ТБ (3,5)».
Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК»
- 10 июня 2019
-
10:50
-
10:02
-
08:00
- 9 июня 2019
-
20:00
-
19:20
-
18:35
-
17:50
-
17:00
-
16:15
-
15:30
-
14:45
-
14:00
-
13:15
-
12:30
-
11:45
-
11:00
-
10:37
-
10:15
-
10:00
-
08:45
-
08:00
- 8 июня 2019
-
19:40
-
19:00
-
18:20
-
17:40
-
17:20
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
14:45
-
14:20
-
14:00
-
13:40
-
13:20
Партнерский контент